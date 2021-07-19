В «Бенфике» прокомментировали попадание на «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов

Технический директор лиссабонской «Бенфики» Луизао прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для своей команды, передает сайт клуба.

«Это сложный соперник. Мы должны учитывать длительность перелета в Москву. Мы, даже с этими перелетами, всегда готовы. «Спартак» имеет южноамериканский колорит. У них, например, есть Понсе. Также у «Спартака» есть Виктор Мозес», — сказал Луизао.

Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка раунда состоится 2 августа.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые сыграют с казанским «Рубином». Встреча состоится 24 июля. Чемпионат Португалии стартует 8 августа.

Ранее депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал попадание московского «Спартака» на лиссабонскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.