Попавший в аварию Ферстаппен раскритиковал Хэмилтона за празднование победы

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство поведением британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время вручения трофея за победу на Гран-при Великобритании «Формулы-1». Ему не понравилось, что семикратный чемпион, ставший виновником аварии голландца, активно праздновал успех.

«Я был в больнице и видел празднования — это неуважение и неспортивное поведение, но мы двигаемся дальше», — написал Ферстаппен в Twitter.

Также он отметил, что десятисекундный штраф Хэмилтона не помог «Ред Буллу».

«Справедливость не восторжествовала после опасного манёвра, который допустил Льюис на трассе», — написал нидерландец.

Инцидент с участием спортсменов произошел на первом круге гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана на 40 минут.

Ранее отец Ферстаппена рассказал о состоянии пилота после аварии на Гран-при Великобритании.