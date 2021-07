Попавший в аварию Ферстаппен раскритиковал Хэмилтона за празднование победы

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство поведением британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время вручения трофея за победу на Гран-при Великобритании «Формулы-1». Ему не понравилось, что семикратный чемпион, ставший виновником аварии голландца, активно праздновал успех.

«Я был в больнице и видел празднования — это неуважение и неспортивное поведение, но мы двигаемся дальше», — написал Ферстаппен в Twitter.

Также он отметил, что десятисекундный штраф Хэмилтона не помог «Ред Буллу».

«Справедливость не восторжествовала после опасного манёвра, который допустил Льюис на трассе», — написал нидерландец.

Инцидент с участием спортсменов произошел на первом круге гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана на 40 минут.

Ранее отец Ферстаппена рассказал о состоянии пилота после аварии на Гран-при Великобритании.

Glad I'm ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn't do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm