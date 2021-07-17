Тренер «Зенита» оценил вероятность своего прихода в «Спартак»

Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра оценил вероятность своего прихода в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com».

«Главная новость этого года: Шамиль Газизов якобы предлагал мне возглавить «Спартак». Когда я это увидел, отправил Газизову ссылку. Мы очень долго смеялись. Думаю, это нереально. Я очень близок с Семаком, а Петербург практически мой родной город. Вскоре, кстати, должен получить российское гражданство», — сказал Оливейра.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал победителем турнира. «Спартак» занял второе место, отстав от сине-бело-голубых на восемь очков.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о причинах неудач петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов. Последние два сезона, петербургский клуб, находясь при жребии в первой корзине, занимал последнее, четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов и вылетал из еврокубков.