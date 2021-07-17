Мацуев: если сборную возглавит Гвардиола, ничего не изменится

Пианист Денис Мацуев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России по футболу, передает Sport24.

«Не было смысла так экстренно расставаться с Черчесовым. Даже если сборную возглавит Гвардиола, ничего не изменится по большому счету, все потенциальные тренеры в одинаковом положении. Пройдет время, и люди, которые хейтили Черчесова и его тренерский штаб, поймут, что были неправы», — сказал Мацуев.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме раскритиковал Станислава Черчесова за то, что после первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3) он вывел из стартового состава голкипера Антона Шунина.