Слуцкий заявил, что «Рубин» добирался на игру больше шести часов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий
globallookpress.com

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему его команда играла лучше во втором тайме в матче против «Химок» на Кубке Париматч Премьер (1:0).

«В первом тайме было жарче, мы играли в очень тяжелых погодных условиях. Плюс мы очень долго добирались на игру, получилось больше шести часов. Была задержка рейса, мы провели много времени в самолете в ожидании вылета. Поэтому в начале матча мы не были в должном состоянии.

Те игроки, которые вышли во втором тайме, имели возможность размяться. Также выше мотивация у футболистов, которые вышли не в стартовом составе, потому что нужно доказывать свою состоятельность. У нас сейчас довольно большой состав, где есть по два почти равноценных игрока на каждую позицию», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России 2020/21 казанский «Рубин» занял четвертое место в таблице, набрав 53 очка.

Ранее стало известно, что Леониду Слуцкому не предлагали возглавить сборную России.