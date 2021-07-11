Слуцкий заявил, что «Рубин» добирался на игру больше шести часов

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему его команда играла лучше во втором тайме в матче против «Химок» на Кубке Париматч Премьер (1:0).

«В первом тайме было жарче, мы играли в очень тяжелых погодных условиях. Плюс мы очень долго добирались на игру, получилось больше шести часов. Была задержка рейса, мы провели много времени в самолете в ожидании вылета. Поэтому в начале матча мы не были в должном состоянии.

Те игроки, которые вышли во втором тайме, имели возможность размяться. Также выше мотивация у футболистов, которые вышли не в стартовом составе, потому что нужно доказывать свою состоятельность. У нас сейчас довольно большой состав, где есть по два почти равноценных игрока на каждую позицию», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России 2020/21 казанский «Рубин» занял четвертое место в таблице, набрав 53 очка.

Ранее стало известно, что Леониду Слуцкому не предлагали возглавить сборную России.