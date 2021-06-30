Радимов ждет, что сборная России начнет играть в более атакующий футбол

Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от стиля игры сборной России по футболу. Специалист ждет, что наставник национальной команды Станислав Черчесов поставит более атакующую игру. Радимов надеется видеть больше голов от россиян в будущем.

«Вот взять тех же хорватов, им никто и слова не скажет, пусть они и проиграли 3:5 испанцам, но они играли в атаку. Если бы они закрылись, они все равно бы проиграли, а так и сами хорваты получили удовольствие Что запомнилось из наших трех матчей? Только гол Миранчука, который был произведением искусства. Такого хочется побольше. Хочется больше агрессии и прессинга, яркости. Я так понимаю, что Черчесов остается, и дай бог мы поменяем сборную, нужны новые личности», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 забила лишь два гола в трех матчах группового этапа. Подопечные Черчесова не смогли выйти из группы, одержав победу над финнами (1:0) и уступив бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о потенциальной возможности возглавить сборную России по футболу.