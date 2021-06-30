Полиция арестовала болельщицу, которая инициировала завал на «Тур де Франс»

Французская полиция арестовала болельщицу, из-за которой случился массовый завал велосипедистов на первом этапе «Тур де Франс».

Жандармерия департамента Финистер начала судебное расследование по факту нанесения вреда здоровью из-за несоблюдения правил безопасности. Инициатору массового завала грозит штраф в размере 1500 евро. Если немецкий велосипедист, пострадавший в результате завала, подаст иск на болельщицу, штраф будет увеличен.

Напомним, на первом этапе «Тур де Франс» произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру. Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 км до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс» в своем Twitter.

Победу в этой гонке одержал велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп. Пострадавший в завале словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma пришел к финишу третьим.

Ранее рейс-директор «Тур де Франс» объяснил, почему на велогонке становится больше завалов.