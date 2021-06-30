Избитый на матче Евро российский болельщик рассказал о поведении украинских фанатов

Российский болельщик Денис Смоленский, пострадавший от ударов украинских фанатов на матче Евро-2020, поделился подробностями с места инцидента. Денис заявил, что все зрители на стадионе в Глазго употребляли различные спиртные напитки. Он заявил, что нападавшие вели себя неадекватно, но большинство людей выражали поддержку россиянину.

«Из-за пары людей ничего не изменится. Все были нормальными, все фоткались, всё хорошо. Однако жалко, что всё так случилось. Собираюсь ли обращаться в полицию ? Я не знаю. Все случилось так быстро... Меня ударили. Перелома нет, но разбита бровь. Оказали медицинскую помощь, я сидел с медиками, — сказал Смоленский «Спорт-Экспрессу».

Напомним, украинские болельщики избили Дениса, порвали его футболку сборной России, а также отобрали флаг. При этом находившиеся рядом болельщики команды Украины пытались защитить россиянина. Оргкомитет Евро в Глазго изучает нападение на болельщика. Посольство России в Великобритании заявило, что сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался.

Ранее известный российский футболист, бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин высказался о поведении украинских фанатов на трибунах Евро-2020.