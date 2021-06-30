Для посещения матчей ЦСКА нужно будет предъявить QR-код

Футбольный клуб ЦСКА сообщил об изменениях в процедуре прохода на стадион из-за ужесточения мер в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в России.

«Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода. Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне», – говорится в сообщении армейцев.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня ввел запрет на развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Первая встреча в новом сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА проведет 25 июня на своем стадионе против «Ахмата».

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал свою позицию по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).