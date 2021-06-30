Экс-динамовец Терехин: Украине повезло, что она вышла из группы на Евро-2020

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Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко празднует гол Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко празднует гол
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко празднует гол
Reuters

Известный футболист, экс-игрок московского «Динамо» Олег Терехин подвел итоги 1/8 финала Евро-2020. Он назвал причину неудач ряда фаворитов, а также заявил, что Украина, хотя и победила Швецию заслуженно, не совершила чего-то выдающегося, а ее выход из группы — везение.

Удивляет, что гранды вылетают. С другой стороны, после пандемии ребята играли без отдыха, поэтому допускают много ошибок, отсюда и такие результаты. Такой Евро — я не помню подобного количества голов: три, четыре, пять, в дополнительное время забивают! Вот это удивило.

Украина обыграла Швецию — среднюю команду, а теперь все в эйфории. Кого победили — бразильцев, что ли? Ничего такого в этом нет, еле-еле обыграли, никакой эйфории быть не должно. Вот Дания здорово играет, я буду за нее болеть, чтобы она выиграла. Они молодцы. В первых матчах им не повезло, но потом им наши попались. И Уэльсу тоже четыре наколотили.

Швейцарцы молодцы, такой матч вытащили у французов, хотя проигрывали 1:3. Выиграли на характере и по игре — забей они пенальти во втором тайме, могли бы и легче победить. Удивило при этом, что в обороне так слабо играют, допускают такие ошибки. Полтора тайма Швейцария играла лучше. А поражение французов — это как раз последствие тяжелого сезона. Они в клубах столько наиграли, все бегом. У датчан игроки, конечно, выступают в топ-клубах, но не на ведущих ролях. А у французов почти все в своих клубах — ведущие игроки.

Украинцам сейчас так везет — они из группы-то выходить не должны были. Но повезло, обыграли шведов. Может, и с Англией повезет. Да, Швецию они победили заслуженно, но что вышли из группы — это фарт. Считаю при этом, что сборные Украины и России сравнивать не имеет смысла: они вышли в плей-офф, мы — нет. Мы играли плохо. Сравнивать неуместно. Англия — Украина — это интересная пара. Буду за украинцев болеть — не за Англию же. Есть хорошие ребята, тот же Зинченко, играл в России. Андрей Шевченко — звезда, за него тоже всегда в России болели», — рассказал Терехин «Газете.Ru».

Сборная Украины вышла из группы с третьего места, набрав три очка. Аналогичный результат был и у сборной России, но она из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей оказалась на последней строчке в квартете и покинула турнир. В 1/8 финала украинцы победили Швецию 2:1 и теперь сыграют с Англией, которая, в свою очередь, выбила из борьбы Германию 2:0.

Ранее российское посольство в Великобритании прокомментировало инцидент с избиением российского зрителя украинскими фанатами на матче чемпионата Европы — 2020 в Шотландии.