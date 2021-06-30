Депутат Лебедев считает, что лимит на легионеров в РПЛ необходимо убрать

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал свою позицию по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я считаю, что ужесточение лимита — это ошибка. Когда лимита не было, наши команды добивались результатов в Европе. После ввели жесткие ограничения, которые несколько раз меняли. В итоге мы видим, что клубы РПЛ не способны даже выйти из самой легкой группы, а сборная — просто в жопе. Я считаю, что РФС идет не в ту сторону. Лимит нужно не просто ослаблять, а убирать», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Лебедев считает, что с отменой лимита Россия не потеряет игроков сборной. По мнению депутата, сейчас игрок с российским паспортом думает, что он всегда будет играть.

«У нас играют паспорта, а не люди. Когда не будет лимита, игрок будет вынужден доказывать, что он достоин основы за счет своего профессионализма и мастерства, выдерживая конкуренцию с легионерами», сказал депутат.

На данный момент в РПЛ существует лимит на легионеров в формате «6+5» — на поле не может находиться одновременно более 6 иностранцев. Начиная с сезона-2020/2021 в Премьер-лиге начинает действовать новый лимит – 8+17.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболистам национальной команды не хватило эмоций для удачного выступления на чемпионате Европы — 2020.