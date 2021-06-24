Тренер Гладилин: матч России и Украины – глупость депутата, который по мячу ни разу не бил

Известный футболист и тренер, экс-наставник молодежной сборной России и ветеран «Спартака» Валерий Гладилин гневно воспринял инициативу депутата ГД Дмитрия Свищева организовать товарищеский матч сборных России и Украины для решения противоречий между государствами. По мнению Гладилина, за этой идеей не стоит ничего, кроме попытки напомнить о себе.

«Это глупость депутата, который хочет разжечь что-то непонятное, засветить себя. Он вообще не понимает, что такое футбол. Украина и Россия — это всегда принципиальный матч: был, есть и будет. Если провести дружеский матч между ветеранами, которые играли еще в Советском Союзе, — это одно. А здесь он просто подливает масло в огонь, это провокация. Депутатов на эту тему слушать не надо, пусть другими вопросами занимаются и не лезут в футбол, в котором они ничего не понимают. Этот депутат, наверное, по мячу ни разу не бил, но ему надо идею выдвинуть. Футбол должен объединять, и это спорт: сегодня сильнее одни, завтра — другие», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Специалист также оценил выступление Украины на Евро-2020. Валерий Гладилин подчеркнул, что она играла в полную силу для того, чтобы решить первостепенную задачу.

«Для Украины групповой этап был ключевым, они играли основным составом и полностью на результат, Андрей Шевченко их настраивал на это. Для них, как и для нашей команды, была задача выйти из группы — и они ее решили. Так что каждый матч игрался основной состав, и пока кто-то не уставал, Шевченко никого не менял. В отличие от тех команд, которые не играли в полную силу. Но команда у Украины неплохая, у них есть и среднее звено, и атакующие игроки сильные — у них хороший состав», — констатировал эксперт.

Сборная Украины вышла в плей-офф с третьего места в своей группе. Она уступила Нидерландам 2:3 и Австрии 0:1, а также взяла верх над командой Северной Македонии 2:1.

Ранее Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков скептически отнесся к идее депутата Госдумы Дмитрия Свищева организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.