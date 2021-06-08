Бельгийский вратарь рассказал, почему у России нет своих Де Брейне и Азара

Финалист чемпионата Европы — 1980, полуфиналист чемпионата мира — 1986, лучший вратарь мира --1987 бельгиец Жан-Мари Пфафф поделился мнением, почему в России нет игроков уровня Эдена Азара и Кевина Де Брейне.

«По-моему, разница между нами в подготовке. Вам необходимы хорошие тренеры, и я говорю не о национальной команде, а о детско-юношеском футболе. Если у детей есть отличная база, то у них появляется гораздо больше шансов вырасти в сильных футболистов. Когда с детьми на протяжении многих лет работают неправильно, то потом это уже невозможно исправить.

Основы закладываются не в сборных, а на самых начальных этапах карьеры. Естественно, нужна и правильная организация. Во многих странах отталкиваются от набора качеств игроков, а должно быть наоборот: не команда делает тренера, а тренер делает команду», — приводит слова Пфаффа «СЭ».

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Ранее Жан-Мари Пфафф перепутал сборную России с Белоруссией.