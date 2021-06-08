Глава ассоциации футбола Украины высказался после первого матча сборной в форме с Крымом

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после товарищеского матча сборной Украины с Кипром поделился мнением о форме национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Благодарен нашим кипрским товарищам за качественный спарринг и продуктивную встречу с членом совета Международной федерации футбола (ФИФА) Георгиосом Кумасом. Кстати, на форме кипрской команды есть карта страны. Таким образом какие-либо претензии на эту тему носят абсурдный характер», — написал чиновник в Facebook.

6 июня Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Чемпионат Европы, который был перенесен из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они не позволят оскорблять национальные символы.