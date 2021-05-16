ЦСКА проиграл «Динамо» и не смог выйти в Лигу Европы

«Динамо» обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках 30-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая на »ВТБ арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев, также отличился Арсен Захарян. У армейцев мячи забили Наир Тикнизян и Чидера Эджуке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА, набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице первенства и не смог выйти в Лигу Европы. «Динамо» с 50 очками расположился на седьмой строчке, уступив красно-синим по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру после следующего сезона.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2

Голы: 0:1 — Тикнизян, 18; 1:1 — Грулев, 65; 2:1 — Грулев, 72; 2:2 — Эджуке, 79; 3:2 — Захарян, 89.