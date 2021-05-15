Миранчук – в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Дженоа»

Россиянин Алексей Миранчук вышел в стартовом составе на матч итальянской Серии А против «Дженоа».

Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает второе место, набрав 75 очков. «Дженоа» располагается на 14-й строчке, имея в активе 39 баллов.

Стоит отметить, что в позапрошлом туре Миранчук отличился точным ударом в поединке против «Пармы». 25-летний хавбек поразил ворота, выйдя на замену по ходу второго тайма вместо украинского полузащитника Руслана Малиновского, который тоже сумел отличиться в игре. Этот гол стал для россиянина четвертым в первенстве страны. Помимо этого, в 22 играх Серии А на счету Миранчука одна результативная передача.

Интересно, что Миранчук попал на постер к прошлому матчу «Аталанты» против «Беневенто».

Ранее актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался о выступлении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.