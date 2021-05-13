Олимпийский чемпион Михайлов объяснил поражение России от Финляндии
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов объяснил поражение России от Финляндии в матче Еврохоккейтура, передает «Чемпионат.com».
Подопечные Валерия Брагина уступили со счетом 1:4.
«В команде очень сложное психологическое настроение. Они понимают, что приедут игроки из НХЛ. Кто-то из игроков останется за бортом сборной. Это точно не очень хорошая психология», — сказал Михайлов.
Россияне потерпели первое поражение в турнире. Победная серия подопечных Валерия Брагина составляла десять матчей. За один тур до конца в активе российской команды 27 очков.
Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.
Ранее сборная России уступила Финляндии в матче чешского этапа Еврохоккейтура.