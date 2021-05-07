Россия в шестой раз выиграла серебряные медали ЮЧМ

Сборная России проиграла сверстникам из Канады в финале юниорского чемпионата мира — 2021.

Встреча, прошедшая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 5:3 в пользу канадской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для россиян это серебро стало уже шестым в истории юниорских мировых первенств. До этого наша команда занимала второе место в 2000, 2002, 2008, 2009 и 2019 годах.

Всего сборная России-U18 добиралась до решающей игры на турнире девять раз. Последняя победа на чемпионате мира была одержана в 2007 году.

U18 ЧМ-2021. Финал

Канада U18 — Россия U18 — 5:3

0:1 — Мичков (Лазутин, Полтапов) – 05:13'

1:1 — Бедард (Кулеманс, Стиллман) – 15:59'

1:2 — Бучельников (Мичков, Фигурин) – 18:05'

2:2 — Райт (Целльвегер) – 19:15' (5x4)

3:2 — Отман (Дель Мастро) – 24:42'

4:2 — Стэнковен (Кларк, Райт) – 36:39'

4:3 — Грудинин (Мичков) – 49:37' (5x4)

5:3 — Райт (Бедард) – 59:20' (en)