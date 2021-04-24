Капризов признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Миннесота»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс центр», завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Сент-Пола. Российский нападающий оформил дубль. Всего в активе Капризова 20 голов и 19 результативных передач в 46 играх в дебютном сезоне в лиге.

Второй звездой признан форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Он провел на льду 19 минут 31 секунду, нанес пять бросков, совершил пять силовых приемов и завершил игру с показателем полезности »-1». Всего на счету нападающего 24 (13+11) очков в 43 матчах.

Также в тройку лучших игроков вошел голкипер «Миннесоты» Кэм Тальбо, отразивший 40 бросков из 42. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он помог своей команде одержать 17 побед в 27 встречах.

Ранее главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон оценил игру Капризова в дебютном сезоне в НХЛ.