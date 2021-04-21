Актер Баринов — о победе «Локомотива» над ЦСКА: без Семина всего бы этого не было

Актер Валерий Баринов прокомментировал победу московского «Локомотива» в матче 1/2 финала Кубка России против столичного ЦСКА.

Игра завершилась со счетом 3:0.

«Команду не поздравил еще. Дело не в том, что при Семине такого не было, нужно говорить, что без Семина вот этого всего бы не было. Я рад, что так играют, десятая победа», — передает слова Баринова «Чемпионат.com».

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Команда Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком». Встреча начнется 25 апреля в 16.30 по московскому времени.

Ранее наставник московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о матче 1/2 финала Кубка России против столичного «Локомотива».