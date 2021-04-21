Президент Ла Лиги жестко высказался о Суперлиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко высказался о Суперлиге, передает AS.

«Суперлига выставила себя на посмешище. Ее концепция продемонстрировала серьезное невежество ее лидеров. Они ничего не понимают в том, что касается понимания индустрии и фанатов по всему миру», — сказал Тебас.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее итальянский «Милан» объявил об отказе от участия в Суперлиге.