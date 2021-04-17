Жиго назвал подходящий клуб для Тедеско

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго назвал подходящий клуб для наставника красно-белых Доменико Тедеско, передает пресс-служба красно-белых.

«Какой клуб достоин возглавить Доменико Тедеско, кроме «Спартака»? Марсельский «Олимпик». Доменико — большой профи. Думаю, он сможет добиться успеха даже в самых больших командах», — сказал Жиго.

Напомним, что Тедеско объявил о непродлении контракта с московским «Спартаком» 16 декабря по окончании матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

13 апреля появилась информация о том, что Тедеско может возглавить немецкий «Айнтрахт».

Ранее «Спартак» пожелал Павлу Маслову на день рождения надежной игры в обороне.