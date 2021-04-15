Второй раз за три сезона две команды АПЛ дошли до полуфинала Лиги чемпионов

Определились четыре лучшие команды Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В первом полуфинале сразятся «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые в четвертьфинале выбили немецких оппонентов («Баварию» и дортмундскую «Боруссию» соответственно). В другой паре сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». На этапе 1/4 финала подопечные Зинедина Зидана оказались сильнее «Ливерпуля», а команда Томаса Тухеля уверенно справилась с «Порту».

Отметим, что второй раз за три сезона две команды из Английской премьер-лиги (АПЛ) дошли до полуфинала Лиги чемпионов. В 2019 году в четверку лучших пробились лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые впоследствии и разыграли трофей в финале.

До этого английский финал Лиги чемпионов состоялся в 2008 году. Тогда на стадионе «Лужники» в Москве сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В серии послематчевых пенальти сильнее оказался манкунианский коллектив.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выиграл всего 2 из 14 последних матчей с испанскими командами.