Лыжник Большунов продолжает подготовку к ЧМ, несмотря на болезнь

Российский лыжник Александр Большунов продолжает подготовку к чемпионату мира в Оберстдорфе, несмотря на болезнь. Об этом сообщает «СЭ».

По словам научного сотрудника сборной России Анатолия Волкова, спортсмен спокойно занимается по собственному плану.

«Со стороны все выглядит нормально. Я наблюдаю, как Александр здесь делает классическим стилем ускорения, проработку в гору. Прилично, мне кажется, он в своей тарелке», — сказал специалист.

Ранее глава Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии Натальи Непряевой и Сергея Устюгова перед стартом чемпионата мира.