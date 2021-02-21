Кафельников назвал Медведева первоклашкой после поражения от Джоковича

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, передает «Спорт-Экспресс».

Джокович обыграл Медведева. Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

«Если провести параллели по титулам и финалам «Большого шлема», то Даня по сравнению с Джоковичем — первоклашка. Я уверен, что у Дани это не последний финал. Титулы обязательно у него еще будут, но не сегодня», — заявил Кафельников.

Примечательно, что Джокович девять раз выходил в финал австралийского турнира и девять раз становился его победителем.

Ранее сообщалось, что Тарпищев объяснил поражение Медведева от Джоковича в финале Australian Open.