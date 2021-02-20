Игрок «Зенита» Барриос заражен COVID-19

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос заражен коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Сообщается, что тест колумбийского футболиста на COVID-19, который был сдан на сборах в Дубае, дал положительный результат, поэтому игрок направлен на вынужденную самоизоляцию. На сегодняшний момент Барриос ожидает повторных результатов анализов и чувствует себя хорошо.

20 февраля «Зенит» сыграет с «Арсеналом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Арсенал» объявили составы на матч 1/8 финала Кубка России.