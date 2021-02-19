Ягудин спародировал Тарасову и рассмешил фанатов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин спародировал своего бывшего тренера Татьяну Тарасову.

Экс-спортсмен опубликовал в Instagram видео, на котором он в шубе, парике и очках предстал в образе заслуженного тренера СССР.

«Алешенька, сынок, я скучала. Иди ко мне на ручки, покачаю», — говорит Ягудин в ролике измененным голосом.

Подписчики олимпийского чемпиона в комментариях к записи оценили пародию.

Ранее Ягудин трогательно поздравил Тарасову с днем рождения.