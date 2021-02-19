Ягудин спародировал Тарасову и рассмешил фанатов
Антон Борисов
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин спародировал своего бывшего тренера Татьяну Тарасову.
Экс-спортсмен опубликовал в Instagram видео, на котором он в шубе, парике и очках предстал в образе заслуженного тренера СССР.
«Алешенька, сынок, я скучала. Иди ко мне на ручки, покачаю», — говорит Ягудин в ролике измененным голосом.
Подписчики олимпийского чемпиона в комментариях к записи оценили пародию.
Ранее Ягудин трогательно поздравил Тарасову с днем рождения.