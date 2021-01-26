Тренер ЦСКА рассказал о разнице игры в РПЛ и еврокубках

Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Райланд Морганс рассказал о разнице игры в Российской премьер-лиге (РПЛ) и еврокубках. Об этом сообщает Bobsoccer.

По его мнению, контраст между внутренними турнирами с играми на европейской арене огромен в первую очередь из-за различий в физической готовности игроков.

Специалист отметил, что новая методика работы в ЦСКА должна помочь игрокам выйти на новый уровень и стать конкурентоспособными в Европе.

«Я не сомневаюсь, что ребята будут серьезно прибавлять», — сказал Морганс.

Ранее сообщалось, что итальянский «Беневенто» заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА и молодежной сборной Аргентины Адольфо Гайча.