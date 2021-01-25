Газзаев прокомментировал назначение сына на пост тренера «Сиены»
Андрей Черников
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Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего сына Владимира на пост тренера итальянской «Сиены», передает News.ru.
«Ему всего 40 лет. Нужно приобретать опыт. Менталитет в Италии другой, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола», — сказал Газзаев-старший.
Напомним, «Сиена» выступает в четвертом дивизионе.
Ранее Газзаев резко выступил против сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ).