Газзаев прокомментировал назначение сына на пост тренера «Сиены»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего сына Владимира на пост тренера итальянской «Сиены», передает News.ru.

«Ему всего 40 лет. Нужно приобретать опыт. Менталитет в Италии другой, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола», — сказал Газзаев-старший.



Напомним, «Сиена» выступает в четвертом дивизионе.

Ранее Газзаев резко выступил против сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ).