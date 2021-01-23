Норвежский лыжник ответил на обвинения Большунова

Норвежский биатлонист Сьюр Рёте ответил Александру Большунову. Ранее россиянин обвинил норвежцев в своем падении.

«Мы все знали, что тут разыгрываются места на чемпионат мира. Никто из нас не пошел бы на такую жертву», — приводит слова Рёте Dagbladet.

Большунов шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от Эмиля Иверсена на 20,9 секунды.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о падении Большунова.