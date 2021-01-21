Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов помещены на карантин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов находятся на карантине из-за нарушения протокола безопасности по коронавирусу. Слова наставника передает журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Специалист отметил, что хоккеисты пропустят минимум четыре матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

21 января стало известно, что россияне были включены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $100 тыс.

Ранее сообщалось, что у Овечкина обнаружили антитела к коронавирусу.