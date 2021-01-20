Ловрен сравнил РПЛ и АПЛ
Мартин Норикович
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Английскую премьер-лигу (АПЛ).
По словам защитника, в Англии другая интенсивность игры.
«В РПЛ у игроков есть много времени, пространства. А в Англии ты получаешь мяч от вратаря и сразу же отправляешь его вперед.
В АПЛ нужно выкладываться на 100 процентов», — цитирует Ловрена «Спорт-Экспресс».
После 19 туров РПЛ петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.
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