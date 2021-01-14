Экс-биатлонистка Богалий подвела итоги женского спринта на этапе КМ
Андрей Черников
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Экс-биатлонистка Анна Богалий подвела итоги женского спринта на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, передает Sport24.
Напомним, лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая заняла 19 место.
«Может им мешает излишнее желание. На сборах они показывали стабильную стрельбу, сейчас цепляем по одному-два штрафа. Мы не самые быстрые, штраф вообще допускать нельзя», — сказала Богалий.
Ранее россиянки не смогли попасть в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону.