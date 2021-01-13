Хабиб описал переговоры с главой UFC отрывком из «Операции «Ы»
Антон Борисов
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram юмористическое видео на тему переговоров с главой промоушена Даной Уайтом.
В ролике представлен фрагмент из советской комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где изменены лица героев. Вместо директора торговой базы изображен глава UFC, а вместо Балбеса — Нурмагомедов.
«Очередной шедевр», — подписал видео российский боец.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов довел рекорд до 29-0 и объявил о завершении карьеры.
Ранее Уайт заявил о намерении уговорить Нурмагомедова провести еще один поединок в UFC.