Хабиб описал переговоры с главой UFC отрывком из «Операции «Ы»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram юмористическое видео на тему переговоров с главой промоушена Даной Уайтом.

В ролике представлен фрагмент из советской комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где изменены лица героев. Вместо директора торговой базы изображен глава UFC, а вместо Балбеса — Нурмагомедов.

«Очередной шедевр», — подписал видео российский боец.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов довел рекорд до 29-0 и объявил о завершении карьеры.

Ранее Уайт заявил о намерении уговорить Нурмагомедова провести еще один поединок в UFC.