Российских лыжниц не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»
Андрей Черников
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Российских лыжниц Наталья Непряеву и Юлию Ступак не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски», передает ТАСС.
«Спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется их носить», — заявили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Напомним, спортсмены из Норвегии отказались от участия в соревнованиях из-за боязни заразиться коронавирусом.
Ранее Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски».