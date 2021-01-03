Российских лыжниц не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

Российских лыжниц Наталья Непряеву и Юлию Ступак не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски», передает ТАСС.

«Спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется их носить», — заявили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, спортсмены из Норвегии отказались от участия в соревнованиях из-за боязни заразиться коронавирусом.



Ранее Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски».