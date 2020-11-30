Газзаев высказался о лимите на легионеров в российском футболе

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина о том, что лимит на легионеров в российском футболе может быть пересмотрен, передает «СЭ».

«Лимит на легионеров нужно убрать. И российские игроки, и легионеры должны конкурировать друг с другом. Место в стартовом составе игроки должны получать по спортивному принципу», — сказал Газзаев.

Также специалист отметил, что в 2005 и 2008 году лимита не было, но ЦСКА и петербургский «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, а сборная России стала призером на Евро.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга при пустых трибунах.