Федун прокомментировал назначение Попова на пост спортивного директора «Спартака»
Андрей Черников
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба, передает «Чемпионат.com».
«Это наши внутренние дела», — сказал Федун.
Стоит отметить, что генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов не принял Попова на работу. Сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак».
Ранее в «Спартаке» рассказали о полномочиях Газизова и Попова.