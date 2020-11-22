Теннисист Рублев поделился эмоциями от посещения матча ЦСКА — «Сочи»

Теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями от посещения матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи», передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Впервые на «ВЭБ Арене». Я всегда скучаю по России, по Москве. Редко бываю здесь из-за своих игр. Я сильно ностальгирую всегда, поэтому мне все нравится», — сказал Рублев.

Также Рублев отметил, что у него нет любимого клуба, но нравится ходить на стадионы и смотреть вживую на разные виды спорта.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ.