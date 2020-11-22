Туктамышева осталась в восторге от атмосферы на Гран-при России

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева осталась в восторге от атмосферы на победном для нее Гран-при России, который прошел в московском дворце спорта «Мегаспорт». Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, во время проката произвольной программы у нее произошел энергетический обмен со зрителями, что помогло ей лучше передать свой образ.

Также 23-летняя спортсменка отметила, что очень хотела насладиться ощущением заполненных трибун и не опуститься ниже заявленной планки.

Ранее сообщалось, что Алексей Мишин прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России.