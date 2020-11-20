Медведев победил Шварцмана на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в заключительном матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Российский спортсмен оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что выход в полуфинал турнира Медведев гарантировал себе еще по итогам предыдущего матча против Новака Джоковича. За выход в финал российский спортсмен сразится с испанцем Рафаэлем Надалем 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР. .