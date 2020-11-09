Глушаков прокомментировал первый гол за «Химки»

8 ноября подмосковные «Химки» обыграли казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

В данном поединке свой первый мяч за подмосковную команду забил игрок химчан Денис Глушаков.

«Кто-то говорит, что гол эпичный, кто-то — случайный. Если хотите, можете попробовать из-за штрафной в подкате забить. Не зря бильярд люблю — забил, как в лузу покатил», — написал футболист в Instagram.



Ранее «Химки» обыграли «Рубин» в матче РПЛ.