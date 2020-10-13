Главный тренер сборной России прокомментировал выход на Евро

Главный тренер молодежной сборной России (U21) Михаил Галактионов дал комментарий по поводу выхода команды в финальный этап молодежного чемпионата Европы, сообщает Sport24. Команда Галактионова после победы над сверстниками из Латвии (4:1) стала недосягаемой в своей отборочной группе.

«Спасибо за поздравления. Мы выполнили главную задачу, которая была у нас на протяжении многих лет. Впервые наше поколение игроков будет принимать участие в чемпионате Европы. Мы очень рады этому. Мы к этому долго шли, выполнили большую работу, и сейчас нас переполняют эмоции.

Сейчас надо остыть, прийти в себя, все проанализировать. Я бы отметил всю команду. На поле играет не 11 фамилий, а команда. Сегодня был сплоченный коллектив.

Надеюсь, что коронавирус не собьет наши планы по подготовке, и товарищеские игры, запланированные в ноябре, состоятся», — сказал Галактионов.

Ранее молодежная сборная России пробилась на Евро-2021.