Четыре россиянина впервые стали обладателями Кубка Стэнли
Андрей Черников
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Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» стал обладателем Кубка Стэнли.
В финальной серии «Тампа» обыграла «Даллас Старз» (4:2).
Россияне Михаил Сергачев, Никита Кучеров, Александр Волков и Андрей Василевский впервые завоевали престижный трофей.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию шестого поединка.
Ранее голевая передача Кучерова помогла «Тампе» стать обладателем Кубка Стэнли 2020 года.