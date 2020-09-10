Медведев на US Open не проиграл ни одного сета

Российский теннисист Даниил Медведев не проиграл ни одного сета на Открытом чемпионате США (US Open), сообщает Sports.ru.

В четвертьфинале турнира Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6, 6:3, 7:6.

Стоит отметить, что россиянин стал единственным теннисистом на US Open, кто не проиграл ни одного сета.

В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open.