Медведев на US Open не проиграл ни одного сета
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Российский теннисист Даниил Медведев не проиграл ни одного сета на Открытом чемпионате США (US Open), сообщает Sports.ru.
В четвертьфинале турнира Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6, 6:3, 7:6.
Стоит отметить, что россиянин стал единственным теннисистом на US Open, кто не проиграл ни одного сета.
В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open.