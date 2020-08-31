Поветкин выразил недоумение по поводу самоуверенности Уайта

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин высказался о Диллиане Уайте.

22 августа отечественный боксер сенсационно нокаутировал британца в пятом раунде.

«Не знаю, почему Уайт так сильно уверен, что победит во второй нашей встрече. Безусловно, у нас будет реванш. Не уверен, что он победит, но посмотрим, откуда в нем столько уверенности.

Что же касается Тайсона Фьюри, то, конечно, я жду боя с ним. Однако по контракту у меня прописан реванш с Уайтом, я должен фокусироваться на этом», — цитирует «Русского Витязя» BoxingScene.

Ранее Рамирес победил Постола и сохранил титулы чемпиона по версиям WBC и WBO.