Глава UFC назвал новое место проведения боя Хабиба против Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи должен пройди в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Также функционер заявил, что Нурмагомедов достиг всего в UFC и может заканчивать карьеру.

«Никогда не будет такого же, как Хабиб. Кто мог представить, что у нас будет непобежденный чемпион, которого будут любить мусульмане по всему миру», — цитирует Уайта The National.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Гэтжи подерутся на турнире UFC 253 в Лас-Вегасе.