Кожевников: Капризов должен стать звездой НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о переходе российского нападающего Кирилла Капризова в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», передает газета «Известия».

13 июля экс-игрок ЦСКа подписал контракт новичка с «Миннесотой» сроком на два года. По решению НХЛ, форвард не сыграет в сезоне-2019/20, вместо этого лига разрешила «сжечь» первый сезон контракта новичка уже этим летом.

«Потенциал у Кирилла громадный — все это уже давно знают. Так что он должен стать звездой при правильном отношении к делу, а Капризов еще никогда не давал повода усомниться в своем профессионализме и трудолюбии», — заявил Кожевников.

Ранее сообщалось, что Капризов выбрал игровой номер в «Миннесоте».