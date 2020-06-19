Плющенко: Трусова толкнула фигурное катание вперед

Экс-фигурист Евгений Плющенко поделился мнением об Александре Трусовой, передает Радио «Комсомольская правда».

«Конечно, Трусова толкнула фигурное катание вперед. Она поменяла мировоззрение именно женского фигурного катания, что можно прыгать четверные прыжки. И не один, а можно прыгать многооборотные прыжки по нескольку раз. И она уже сделала на соревнованиях уже четыре разных четверных. Это высочайший уровень спортсмена», — заявил Плющенко.

Напомним, Трусова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы 2020 года.

Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала назначение Плющенко на пост тренера сборной России.