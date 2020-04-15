Футболист «Ахмата» высказался о ситуации с коронавирусом в Чечне

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Футболист грозненского «Ахмата» Олег Иванов высказался о ситуации с коронавирусом в Чечне, передает Sport24.

«Многие думали, что Китай далеко и вирус их не коснется. Посмотрите на США и Италию. Они говорили, что они контролируют ситуацию. Рамзан Кадыров очень переживает за свой народ. Он один из первых ввел запрет на посещение массовых мероприятий. Если смотреть на статистику заболевших, то он все делает правильно», — сказал Иванов.

Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) прерван до 31 мая из-за пандемии опасного заболевания.

Ранее Иванов рассказал о том, что чемпионат России не следует доигрывать из-за пандемии коронавируса.