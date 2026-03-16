Мужчина обвинил новосибирский пансионат в жестоком обращении с его 73-летней матерью

В Новосибирске проверяют частный пансионат, где, по словам 49‑летнего Евгения Тонышева, его 73‑летнюю мать Александру Ивановну довели до истощения и тяжелых пролежней. Об этом он рассказал kp.ru.

Пенсионерка с деменцией попала в учреждение в конце октября. Семье обещали пятиразовое питание, капельницы, массаж, круглосуточный уход, отдельную палату и работу врачей и психологов за 70 тыс. рублей в месяц. Сначала Евгений получал видео, где мама сама ест и выглядит относительно стабильно, но после смены администрации связь практически прервалась.

В феврале мужчина приехал в Новосибирск и, по его словам, увидел «скелет с пролежнями»: мать была сильно похудевшей, грязной, с глубокими ранами почти до кости. Евгений перевез ее в другой специализированный пансионат, где Александра Ивановна, по словам родственников, получает полноценный уход. К концу марта сын планирует забрать ее домой в Тюмень.

Директор первого пансионата утверждает, что Александра Ивановна поступила уже в истощенном состоянии. Ее приходилось кормить с ложки, но, как предполагает собеседник издания, организм женщины плохо усваивал белки из-за старческой кахексии. Перед заселением сына лежачей пенсионерки якобы предупредили, что это паллиативная помощь.

Евгений обратился в Генпрокуратуру и СК, следователи уже начали проверку по факту возможного ненадлежащего ухода. Семья надеется, что проверки выявят нарушения и подобные случаи удастся предотвратить.

